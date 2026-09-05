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Trump'ın Temsilcileri Moskova'da

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ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner, Ukrayna krizinin çözümü için Moskova'ya ulaştı. Putin'in temsilcisi Dmitriyev tarafından karşılandılar; görüşmelerin ardından Kiev'e geçmeleri bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya ulaştıkları bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Witkoff ve Kushner'ı taşıyan uçak başkent Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.

ABD'li temsilciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev tarafından havalimanında karşılandı.

Witkoff ve Kushner'ın Rus yetkililerle Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuları ele almaları bekleniyor.

ABD'li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçeceği açıklanmıştı.

Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, son olarak ocakta Moskova'yı ziyaret etmiş, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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