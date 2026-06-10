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Japonya'da Trump'ın kendini "Naruto" olarak tasvir ettiği paylaşıma tepki

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ABD Başkanı Trump'ın kendini Naruto karakteri olarak gösteren yapay zeka videosu Japonya'da tepki çekti. Change.org'da başlatılan imza kampanyasına yaklaşık 20 bin kişi destek verdi.

Japonya'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendini popüler anime karakteri "Naruto" olarak tasvir ettiği paylaşıma tepki göstermek üzere başlatılan kampanya kapsamında yaklaşık 20 bin kişi imza verdi.

Trump'ın, 6 Haziran'da kendini popüler manga ve anime Naruto'nun ana karakteri Uzumaki Naruto olarak tasvir ettiği yapay zeka ile üretilmiş videoyu sosyal medyada paylaşması Japonya'da tepkiye yol açtı.

Jiji Press ajansının haberine göre, Naruto hayranı sosyal medya kullanıcıları, görüntünün izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle kızgınlıklarını ifade ettikleri paylaşımlar yaptı.

Trump'ın bu türden paylaşımlarının yanı sıra Beyaz Saray'ın martta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan popüler anime "Yu-Gi-Oh"nun görüntüsünü İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili bir videoda kullanması da eleştiriliyor.

"Yu-Gi-Oh" animesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından martta yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın, animenin görüntüsünü izinsiz kullandığı belirtilmişti.

Yaklaşık 20 bin imza

Trump'ın "Naruto" paylaşımını protesto etmek üzere "Change.org" sitesinde "Japon Mangaları Koruyun" başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya ilişkin açıklamada, mart ayında Beyaz Saray'ın "Yu-Gi-Oh" içerikli paylaşımını protesto etmek amacıyla da kampanya düzenlendiği hatırlatıldı.

Trump'ın paylaşımının ardından bu gibi paylaşımları protesto etmek ve hak sahiplerine endişeleri aktarmak için bu imza kampanyasının yeniden açıldığı ifade edildi.

9 Haziran'da tekrar başlatılan imza kampanyası kapsamında yaklaşık 20 bin kişi imza verdi.

Açıklamada, "Yu-Gi-Oh" içerikli paylaşımın ardından Japonya'da parlamento üyelerine bu konuda destek çağrısı yapıldığı ve kampanyanın Kabine Ofisi aracılığıyla Japonya Dışişleri Bakanlığı ve Kültür İşleri Ajansı ile paylaşıldığı hatırlatıldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının bu konuda ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği ile iletişime geçtiği belirtildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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