İsrail televizyonu: Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a birkaç saat içinde ateşkes ilan edileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, Lübnan'da ateşkesin bu akşam ilan edileceğine dair iddialar gündeme geldi. İsrailli yetkililer, Trump'ın çabaları sayesinde ateşkese yönelik adımlar atıldığını belirtiyor.

Abd Başkanı Donald Trump'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a birkaç saat içinde Lübnan'da ateşkese varılacağını söylediği iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli yetkili, Trump'ın baskıları sonucunda Lübnan'da kısa süre içinde ateşkes sağlanması yönünde adımlar atıldığını söyledi.

İsrailli yetkili, Trump'ın Avn'ı İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin bu akşam ilan edileceği yönünde bilgilendirdiğini öne sürdü.

ABD merkezli Axios haber platformuna konuşan İsrailli güvenlik yetkilisi ise ateşkesin bu gece ilan edilme ihtimali olduğunu belirterek, "Bir yol ayrımındayız. Hiçbir şey kesinleşmedi ama bugün olabilir." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn arasında öğleden sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

Trump'ın görüşmede, Avn'a Lübnan'ın ateşkes talebinin en kısa sürede karşılanması konusundaki kararlılığını vurguladığı aktarılmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun bu akşam saat 19: 00 sonrasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını iddia etmişti.

ABD'nin başkenti Washington'da 14 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerden, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlama kararı çıkmıştı.

Toplantının ardından Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad, görüşmede ateşkes talep ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
