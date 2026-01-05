Haberler

WP: Trump'ın Venezuelalı muhalif lider Machado'ya mesafesinin nedeni Nobel Barış Ödülü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ardından Trump, muhalif lider Maria Corina Machado'ya destek konusunda mesafeli kalırken, bu durumun Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kabul etmesi ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

ABD'nin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, Başkan Donald Trump'ın muhalif lider Maria Corina Machado'ya destek konusunda mesafeli kalmasının, Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kabul etmesiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesine konuşan Beyaz Saray'a yakın iki yetkiliye göre, Machado'nun Nobel ödülünü kabul etmesi, Trump'ın desteğini engelledi.

Ödülün Trump tarafından uzun süredir arzulanan bir prestij niteliği taşıdığını söyleyen yetkililer, Machado'nun ödülü kabul etmesinin "ciddi bir hata" olarak değerlendirildiğini aktardı.

Yetkililerden biri, "Eğer Machado ödülü Trump yüzünden kabul etmeyeceğini söyleseydi, bugün Venezuela'nın başkanı olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Machado'nun çevresine yakın kişiler ise Trump'ın açıklamaları karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Machado, Nobel ödülünü Trump'a ithaf etmişti

Venezuelalı muhalif lider Machado, 3 Ocak'ta ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunarak takipçilerine, "Uyanık ve örgütlü kalalım, yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun." çağrısı yapmıştı.

Trump, Machado'nun bir şekilde görev alıp almayacağı ile ilgili bir soruya "Onun lider olması zor olurdu bence. Ülke içinde destek ve saygı görmüyor. Kendisi çok iyi bir kadın ama ülkesinde saygı görmüyor." şeklinde yanıt vermişti.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için mücadelesinden dolayı muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

Machado, Ekim 2025'te ödülü Trump'a ithaf etmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu

Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

Maduro için tarihi gün! Tüm dünya o saate kilitlendi
Maduro'yu kaçıran Trump'ın hedefinde 2 ülke daha var

Maduro'yu kaçırdı yetmedi, 2 ülkeyi daha vurmaya hazırlanıyor