İsrailli gazeteci, Trump'ın İran'daki pilot konusundaki açıklamalarının ardından paylaşımını sildi

İsrail muhabiri Amit Segal, ABD Başkanı Trump'ın İran'daki pilot sızıntısını yargılayacaklarına ilişkin açıklamasının ardından, ilk kez kendisi tarafından yayınlandığını belirttiği paylaşımını sildi. Trump, basının sızdırdığı bilgilerin ulusal güvenlik açısından tehlikeli olduğunu ifade etti.

İsrail hükümetine yakınlığıyla bilinen Kanal 12 muhabiri Amit Segal, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki pilot konusunu sızdıran basın mensubunu yargılayacaklarını söylemesinin ardından, konuya ilişkin "ilk kez burada yayınlandı" notuyla yaptığı paylaşımı sildi.

İran'da ABD uçağının düşürüldüğü haberlerinin hemen ardından "pilotlardan birinin kurtarıldığını, diğerine ise ulaşılmaya çalışıldığını" yazan İsrailli gazeteci Segal, Trump'ın İranlıların bu sayede pilotun birine ulaşılamadığını öğrendiğini söylemesi sonrası, söz konusu paylaşım için Telegram hesabında düştüğü "ilk kez burada yayınlandı" notunu sildi.

İsrail ve ABD basınında bilgiyi ilk paylaşanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın gazeteci Segal olduğu ve haberin İsrail kabinesi tarafından sızdırılmış olabileceği yönündeki yorumların ardından İsrailli gazetecinin haberi ilk yayınlayanın kendisi olduğu yönündeki bilgiyi apar topar silmesi dikkati çekti.

Segal, daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Newsweek, Firstpost ve New York Post tarafından haberi ilk yayınlayan kişi olarak suçlandığını, fakat ilk haberi kendisinin yapmadığını savunarak yine kendi "ilk kez burada yayınlandı" notunu yalanladı.

ABD Başkanı Trump, İran'da uçak düşmesi sonrası haberlerin sızdırıldığını belirterek "O sızdıran kişiyi bulmak için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuşmuştu.

Bir pilotu ABD'nin bulduğu, diğerini ile hala aradığı yönündeki haberin İranlıların konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağladığı iddiasında bulunan Trump, "Bunu yayınlayan medya kuruluşuna gidip 'ulusal güvenlik meselesi, ya teslim et ya da hapse gir' diyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz

Kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

Devler Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda için son karar çıktı
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti

Aile pozunda dikkat çeken benzerlik
Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz

Kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak