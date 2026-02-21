Haberler

ABD Başkanı Trump'ın İran Protestolarında Öldürülenlerin Sayısına İlişkin "32 Bin" İddiasına Tahran'dan Yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldüğünü belirtmesine karşılık, İran hükümeti hayatını kaybedenlerin sayısını 3 bin 117 olarak açıkladı. İran Dışişleri Bakanı, kurbanların isimlerinin yer aldığı bir listenin kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldürüldüğünü öne sürmesinin ardından Tahran, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 117 olduğunu belirterek, tüm "kurbanların" isimlerinin yer aldığı kapsamlı listenin kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

Trump, dün yaptığı basın açıklamasında İran'da "kısa bir süre içinde 32 bin kişinin öldürüldüğünü" iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendi halkımıza karşı tam şeffaflık taahhüdümüzü yerine getirerek, İran hükümeti son terör operasyonunda hayatını kaybeden 3 bin 117 kurbanın kapsamlı listesini yayımlamıştır. Bu sayıya yaklaşık 200 görevli de dahildir" ifadelerini kullandı. Arakçi açıklamasında verilerin doğruluğuna itiraz edenlere de çağrıda bulunarak, "Eğer verilerimizin doğruluğuna itiraz eden varsa, lütfen herhangi bir kanıt paylaşsın" dedi.

Farklı kuruluşlar ise çok daha farklı tahminler açıklamıştı. Washington merkezli Human Rights Activists News Agency, 7 bin 15 ölümü doğruladığını, 11 bin 744 ölümün ise inceleme altında olduğunu bildirdi. İran hükümetine muhalif yayın kuruluşları ise 20 bin ila 36 bin arasında değişen tahminler paylaşıyor.

Kaynak: ANKA
