Haberler

İsrail televizyonu, stüdyosuna Trump'ın İran'a "anlaşma için tanıdığı süreyi" gösteren sayaç yerleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimine yaptığı tehditlerin ardından stüdyosuna 'Trump'ın tanıdığı son süre' yazılı geri sayım sayacı yerleştirdi. Trump, İran'a anlaşma için süre tanırken, aksi halde sert yaptırımlar ve saldırılarla tehdit etmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine "anlaşmaya varması", aksi halde "İran medeniyetini yok edeceği" tehdidiyle tanıdığı süreye ilişkin stüdyoya geri sayım sayacı yerleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a salı gününün sonuna kadar bir anlaşmaya varması için süre vermiş, aksi halde "İran medeniyetini yok etmekle" tehdit etmişti.

Kanal 13 televizyonunun stüdyo masasının önüne "Trump'ın tanıdığı son süre" yazılı geri sayım sayacı koyduğu görüldü.

Kanal 13 televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail'in aşırı sağcı hükümetine yakınlığıyla biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını öne sürmüş ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

