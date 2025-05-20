Trump'ın Gazze Saldırıları Konusundaki Hayal Kırıklığı

Trump'ın Gazze Saldırıları Konusundaki Hayal Kırıklığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını ve bu saldırıların sona erdirilmesi için Netanyahu'ya mesaj iletilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar dolayısıyla "hayal kırıklığı yaşadığı" ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bu saldırıların sona erdirilmesinden yana olduğu mesajının iletilmesini istediği iddia edildi.

Walla haber sayfasına konuşan ve adı açıklanmayan 2 Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ileri sürdü.

Söz konusu yetkililer, Trump'ın İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu Filistinli çocukların acı çektiği görüntülerden dolayı da üzgün olduğunu savundu.

ABD Başkanı'nın danışmanlarına Gazze'deki saldırıların sonlandırılmasından yana olduğu mesajını İsrail Başbakanı Netanyahu'ya iletmelerini istediği iddiasına yer verildi.

Walla'ya konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan (Trump) Gazze'de olup bitenlerden bıkmış durumda. Savaşın bitmesini, rehinelerin eve dönmesini, yardımların ulaşmasını ve Gazze'nin yeniden inşasına başlanmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili ise Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları sonlandırılması için şu an için Trump'tan güçlü bir baskı görmediğini söylediği aktarıldı.

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlatmıştı.

Hava saldırılarının da giderek arttığı Gazze'de son 24 saatte hastanelere 87 ölü ve 290 yaralı getirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı

Milli yıldızımız eski takımına imza atıyor
Galatasaray gözünü kararttı! Real Madrid'den transfer istiyor

Galatasaray gözünü kararttı! Real Madridli yıldıza dev teklif
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.