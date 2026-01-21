Haberler

Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak Haber Videosunu İzle
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın kendisine Gazze Kurulu'na davet etmesine ilişkin, "Kurula Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'de güvenlik ve yeniden imardan sorumlu Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet etti.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Barış Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini açıkladı.
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barış Kurulu'nun başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan olması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecini yürütecek Barış Kurulu'nun kurucu üyesi olma teklifine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurula Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını söyledi.

BAHÇELİ "KURULUN BAŞKANI ERDOĞAN OLMALI" DEMİŞTİ

MHP'nin dün (20 Ocak) gerçekleşen grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünyaya çağrı yaparak barışın basının Türkiye, onun başının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtmiş ve kurulun başkanının Erdoğan olması gerektiğini söylemişti.

Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Aziz milletimize sesleniyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Hepinizi Cenabı Allah'a emanet ediyorum. Son bir cümle söylüyorum: Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa sesleniyorum; Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye'dir, onun başı Cumhurbaşkanıdır. Haydi hodri meydan diyoruz. Sağ olun, var olun"

TRUMP GAZZE KURULU'NA DAVET ETMİŞTİ

Trump'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze Kurulu'nun kurucu üyesi olma teklifini kamuoyuyla paylaşan İletişim Başkanı Duran şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 'Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) destekleme kararı almıştır.

Bu doğrultuda, Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması ile yeniden inşa sürecinden sorumlu olacak Barış Kurulu ve ilgili yapılar oluşturulmaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup ileterek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'na kurucu üye sıfatıyla katılmaya davet etmiştir."

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Acun Ilıcalı'nın ortağı hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Murat Dalkılıç, ChatGPT'yi sildi: 'Zarardayım, böyle bir yalancı yok'

Murat Dalkılıç, ChatGPT'yi sildi: "Zarardayım, böyle bir yalancı yok"
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz

Tahran yönetimi gözünü kararttı: Bunu yaparlarsa cihat ilan ederiz
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak

Vatandaşlık maaşı geliyor! Emekli ve dar gelirliler rahat nefes alacak