Trump'ın İran'ın enerji altyapısına saldırıyı ertelemesinin ardından İsrail, Tahran'a hava saldırısı başlattı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarını 5 gün ertelemesine rağmen, İsrail ordusu Tahran'a yeni bir hava saldırısı başlattı. Saldırının zamanlaması dikkat çekti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'a yeni dalga hava saldırısı başlatıldığı bildirildi.

Trump, ABD'nin Tahran yönetimiyle son iki gündür " Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yürüttüklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, "derinlemesine, detaylı ve yapıcı" olarak nitelediği görüşmelerin başarısı üzerine Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
