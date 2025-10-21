Trump'ın Danışmanları İsrailli Esirlerle Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner, Gazze'de varılan ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılan İsrailli esirlerle bir araya geldi.

Esir ailelerinden yapılan yazılı açıklamada, Witkoff ve Kushner'in ateşkes anlaşmasının ardından 13 Ekim'de serbest bırakılan bazı İsrailli esirlerle Tel Aviv'de görüştüğü belirtildi.

İsrailli esirlerin serbest bırakılmalarını sağlayan anlaşmaya katkılarından dolayı ABD Başkanı Trump'a ve Witkoff ile Kushner'e teşekkür ettikleri kaydedildi.

Serbest bırakılan İsrailli esirlerin, Witkoff ve Kushner'den Gazze'deki 15 ölü esirin cenazelerinin getirilmesi için çabalarını sürdürmelerini istedikleri aktarıldı.

Witkoff'un ise ABD yönetiminin, söz konusu esirlerin cenazelerinin getirilmesi için çabalarını sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner, ateşkes anlaşması sürecini görüşmek için dün İsrail'e gelmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Varılan ateşkes anlaşmasının ilk kapsamında Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Hamas ayrıca 28 ölü esirden de 13'ünün cenazelerini teslim etmişti.