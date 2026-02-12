Haberler

ABD'de Trump'ın atadığı savcının yerine federal yargıçlarca görevlendirilen kişiyi Beyaz Saray görevden aldı

ABD'de federal yargıçlar, Donald Trump tarafından atanan Savcı John A. Sarcone'un hukuka aykırı bir şekilde görevlendirildiğine karar vererek, Donald T. Kinsella'yı yerine atadı. Ancak, Kinsella birkaç saat içinde Beyaz Saray tarafından görevden alındı.

ABD'de federal yargıçların, Donald Trump'ın atadığı Savcı John A. Sarcone'un yerine görevlendirdiği Donald T. Kinsella, birkaç saat içinde Beyaz Saray tarafından görevden alındı.

New York Times gazetesinin haberine göre, federal yargıç, geçen ay Trump yönetiminin New York'un Kuzey Bölgesi için atadığı Savcı John A. Sarcone'un hukuka aykırı şekilde görevlendirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine federal yargıçlar, Sarcone'un yerine hukuk ve ceza davalarında deneyimi olan 79 yaşındaki avukat Donald T. Kinsella'yı görevlendirdi.

Kinsella, telefonda New York Times'a yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın e-postasının yasal geçerliliğinin olup olmadığını henüz bilmediğini, bölge hakimleriyle konuyu görüşeceğini ve ona göre hareket edeceğini belirtti.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, savcıların atanmasının federal yargıçların değil Başkan'ın yetkisinde olduğunu bildirdi.

Anayasa'nın 2. maddesini referans gösteren Blanche, Kinsella'nın görevden alındığını duyurdu.

Federal yargıçlar, daha önce de Trump yönetiminin bazı savcıları olağan dışı yöntemlerle atadığı gerekçesiyle bu durumun hukuka aykırı olduğuna karar vermişti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
