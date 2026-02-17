ABD'nin yeni atanan Pretorya Büyükelçisi Bozell, Güney Afrika'ya geldi

CAPE ABD Başkanı Donald Trump tarafından Pretorya Büyükelçisi olarak atanan muhafazakar yazar Leo Brent Bozell, görev yeri Güney Afrika'ya ulaştı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre başkent Pretorya'ya gelen Bozell, havalimanında ABD Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandı.

Muhafazakar kesimden sert siyasi görüşlere sahip birisi olarak bilinen Bozell, Washington ile Pretorya arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde göreve başlayacak.

İki ülke arasında son dönemde "beyaz çiftçilere soykırım" iddiaları, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi ve G20 Zirvesi boykotuyla tırmanan diplomatik kriz yer alıyor.

Bozell'in önceliği Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını sonlandırmak

Bozell, Ekim 2025'te ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını "adaletsizlik" olarak nitelendirerek, "Bu, en önemli önceliklerden biri olacak çünkü Başkan (Trump) bunu en önemli öncelik haline getirdi ve bana bunun en önemli öncelik olduğunu söyledi." demişti.

Beyaz çiftçilere yönelik soykırım iddialarıyla Afrikanerlere (Hollanda kökenli beyazlar) yönelik mültecilik programının da öncelikleri arasında yer aldığını belirten Bozell, ABD'nin Güney Afrika ile ilişkilerinin zorlu bir süreçten geçtiğini söylemişti.

Trump'ın beyazlara soykırım iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia etmişti.

Bu kapsamda ABD, Mayıs 2025'ten beri "Beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü veriyor. Washington yönetimi, gelecek yıl kabul edeceği 7 bin 500 mültecinin büyük bölümünü "ırk ayrımcılığına uğradıkları" gerekçesiyle Güney Afrikalı beyaz çiftçilerden seçmeyi planladığını duyurmuştu.

Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool, Trump hakkındaki yorumlarından dolayı "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmişti.

Trump, Güney Afrika'nın G20 üyesi olmaması gerektiğini belirtip, zirveye ev sahipliği yapmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendirerek, Johannesburg'da düzenlenen zirveye katılmamıştı ve zirvede ABD temsilcisi de yer almamıştı.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu, G20 liderleri normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.

Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde dönem başkanlığı devir teslim töreni de ABD'den uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.