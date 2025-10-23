Trump'ın Asya Turu Başlıyor: Malezya, Japonya ve Güney Kore Ziyaretleri

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü başlayacak 5 günlük Asya turu kapsamında sırasıyla Malezya, Japonya ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Güney Kore'ye gideceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Asya turuna ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Leavitt'in açıklamalarına göre ABD Başkanı Trump, 26 Ekim'de Malezya'ya gidecek ve Başbakan Enver İbrahim ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Trump, burada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Trump, sonrasında Japonya'ya geçecek ve 28 Ekim sabahı ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşecek.

Daha sonra 29 Ekim'de Güney Kore'nin Busan kentine gidecek Trump, burada Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya gelecek.

Aynı gün APEC Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yapacak Trump, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde Washington'a doğru yola çıkacak.