Haberler

Trump'ın Asya Turu Başlıyor: Malezya, Japonya ve Güney Kore Ziyaretleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ekim'de başlayacak 5 günlük Asya turunda Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek. Turu kapsamında ASEAN liderleriyle ve Güney Kore Devlet Başkanı ile ikili görüşmeler yapacak.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü başlayacak 5 günlük Asya turu kapsamında sırasıyla Malezya, Japonya ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Güney Kore'ye gideceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Asya turuna ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Leavitt'in açıklamalarına göre ABD Başkanı Trump, 26 Ekim'de Malezya'ya gidecek ve Başbakan Enver İbrahim ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Trump, burada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Trump, sonrasında Japonya'ya geçecek ve 28 Ekim sabahı ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşecek.

Daha sonra 29 Ekim'de Güney Kore'nin Busan kentine gidecek Trump, burada Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya gelecek.

Aynı gün APEC Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yapacak Trump, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde Washington'a doğru yola çıkacak.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Maça damga vuran hareket
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Barajlar alarm verirken birileri Polat Alemdar editiyle şov peşinde
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Rusya'dan tehlikeli hamle! NATO ülkesinin hava sahasını ihlal etti

Rusya'dan tehlikeli hamle! NATO ülkesinin hava sahasını ihlal etti
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.