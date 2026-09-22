Trump ile Takaiçi, BM 81. Genel Kurulu'nda ikili ve bölgesel konuları ele alacak

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NEW ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile New York'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan ABD Başkanı Trump ile Japonya Başbakanı Takaiçi, BM binasında görüştü.

ABD ile Japonya arasındaki ilişkilerin önemine işaret eden Trump, Başbakan Takaiçi ile birçok ikili ve bölgesel konuyu ele alacaklarını söyledi.

Başbakan Takaiçi de Trump'ın ABD-Japonya ilişkilerine verdiği öneme dikkati çekerek, bundan çok memnuniyet duyduklarını belirtti.

Takaiçi, bu tür görüşmelerin ikili ilişkilerin derinleşmesine katkı yaptığını ifade ederek, desteği dolayısıyla Trump'a teşekkür etti.

Kaynak: AA