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Trump ile Takaiçi, BM 81. Genel Kurulu'nda ikili ve bölgesel konuları ele alacak

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ABD Başkanı Donald Trump, BM 81. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile bir araya geldi. Trump ikili ve bölgesel birçok konuyu ele alacaklarını belirtirken, Takaiçi görüşmelerin ikili ilişkilerin derinleşmesine katkı yaptığını söyledi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile New York'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan ABD Başkanı Trump ile Japonya Başbakanı Takaiçi, BM binasında görüştü.

ABD ile Japonya arasındaki ilişkilerin önemine işaret eden Trump, Başbakan Takaiçi ile birçok ikili ve bölgesel konuyu ele alacaklarını söyledi.

Başbakan Takaiçi de Trump'ın ABD-Japonya ilişkilerine verdiği öneme dikkati çekerek, bundan çok memnuniyet duyduklarını belirtti.

Takaiçi, bu tür görüşmelerin ikili ilişkilerin derinleşmesine katkı yaptığını ifade ederek, desteği dolayısıyla Trump'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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