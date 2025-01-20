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Trump'ı tebrik eden Putin'den "Diyaloğa açığım" mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün gerçekleştirilecek yemin töreniyle birlikte görevi resmen devralacak olan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti. Putin, tebrik mesajında, "Ukrayna'da uzun süreli barış istiyoruz" dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıda, Orta Doğu ve Ukrayna'daki durum ile Rusya-ABD ilişkileri ele alındı.

TRUMP'A TEBRİK MESAJI

Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya ile yeniden temas kurmak istediği ve üçüncü dünya savaşının önlenmesi gerektiği yönündeki açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Elbette bu yaklaşımı memnuniyetle karşılıyoruz ve ABD'de seçilen Başkanın göreve başlamasından dolayı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.ABD ile her zaman diyaloğa açık olduklarını dile getiren Putin, ancak "diyaloğun eşit ve karşılıklı saygı temelinde olması gerektiğini" vurguladı.

"ABD'NİN YENİ YÖNETİMİYLE UKRAYNA KONUSUNDA DİYALOĞA AÇIĞIZ"

Putin, Rusya ile ABD'nin stratejik istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi dahil gündemdeki konularda önemli rol oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti: "ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız. Burada en önemli unsur, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Meselenin çözümünde kısa süreli ateşkesin sağlanması, çatışmaların devam etmesi amacıyla askeri kuvvetlerin yeniden silahlandırılması için ara verilmesi söz konusu olamaz. Bu bölgede yaşayan tüm insanların, tüm halkların meşru çıkarlarına saygıya dayalı uzun vadeli barışın sağlanması gerekiyor."

Başkan Putin, Rusya ve Rus halkının çıkarları için mücadele edeceklerini söyledi.

Trump'ı tebrik eden Putin'den
Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Güncel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Gerçek dünya liderler ! halkları refah içinde !

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Haber YorumlarıMurat Kara:

artık barış sağlansın da şu petrol fiyatları düşsün

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Haber YorumlarıAlkurt:

Inşallah barış olur. insanoğlu nefes alir

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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

İnşallah tüm dünyada barış sağlanır dünyanın nefes almaya ihtiyacı var

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Haber YorumlarıVEFA:

Sarımsağı gelin etmişler 40 gün kokusu çıkmamış. Bunlar daha iyi günlerimiz, izlemeye devam edin bakalım!!

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Haber YorumlarıDemir Acer:

y.k. bunak bidon defolup gitti daha ilk gunden itibaren dunya gezegeninden baris kokulari gelmeye basladi, ne seytan bir guya lidermis bu buna ya

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Haber Yorumlarıiskender aybaroglu:

Adamsın putin hep yapıcı olmaya çalıştıkça Üstüne gidiliyor inş hayırlısı olur

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

barış olsa da Rusya bayağı bir kazanç lı çıkacak gibi

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

İsrail rusya Amerika alacağını aldi şimdi barış bizim zavallı koyunlar da sürüye gazze kahramanını diye bop esbaskani recep i kahraman ihanetin:))))

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Haber YorumlarıErol Birol :

Barışmazlarsa dünyanın durumu vahim olabilir.

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