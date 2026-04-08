Trump görmesin! Ateşkes sonrası İran gazetesinin attığı manşete bakın
İran basını, ABD ile varılan ateşkesin ardından dikkat çeken manşetlere imza attı. Bir gazete, Donald Trump’ı “kumarbaz” olarak nitelendirirken, “ABD yenilgiyi kabul etti, kumarbaz Trump kaybetti” ifadeleriyle anlaşmayı Washington açısından başarısızlık olarak yorumladı.
- ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkes ilan edildi.
- İran Dışişleri Bakanı, İran'a yönelik saldırılar durdurulursa savunma operasyonlarının sona ereceğini ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin mümkün olacağını açıkladı.
- İran, Hürmüz Boğazı'ndan kontrollü geçiş, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi ve yaptırımların kaldırılmasını içeren 10 maddelik bir teklif sundu.
ABD ile İran arasında süren çatışmalara 2 haftalık ara verildi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada tarafların ateşkese vardığını duyurdu.
İRAN HALKI SOKAKLARA ÇIKTI
Ateşkesin duyurulmasının ardından İran halkı sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Rejime olan desteklerini sürdüren vatandaşlar, gece boyunca ateşkesin sevincini yaşadı. Ellerinde bayraklarla sokaklara çıkan kalabalıklar, anlaşmayı kutladı.
İRAN GAZETESİNDEN "KUMARBAZ" MANŞETİ
İran’da yayımlanan gazetelerde de gündem ateşkes oldu. Bir gazete, Trump’ın fotoğrafına yer vererek manşetinde “Kumarbaz Trump” ifadesini kullandı. Manşette, "ABD yenilgiyi kabul etti, kumarbaz Trump kaybetti" sözleri dikkat çekti.
İRAN DIŞİŞLERİ’NDEN İLK AÇIKLAMA
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes sonrası yaptığı ilk açıklamada, “İran’a yönelik saldırılar durdurulursa, güçlü silahlı kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki hafta süreyle, teknik sınırlamalar gözetilerek ve İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanması halinde, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.
İRAN’IN 10 MADDELİK ŞARTI
ABD tarafından sunulan planların reddedildiği belirtilirken, Tahran yönetimi tarafından hazırlanan 10 maddelik teklif kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre;
- Hürmüz Boğazı'ndan geçişin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
- Direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi
- ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
- Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve İran’ın hakimiyetini sağlayacak yeni bir düzen oluşturulması
- İran’a verilen zararların tamamen tazmin edilmesi
- Tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
- İran’ın yurt dışındaki bloke edilmiş tüm varlıklarının serbest bırakılması
- Tüm maddelerin bağlayıcı bir BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması