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Trump, görevden ayrılmadan Küba'da askeri operasyonu değerlendireceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın çökmüş bir devlet olduğunu savunarak 2028'de görev süresi dolmadan Küba meselesini çözmek istediğini söyledi. Trump, askeri operasyon dahil tüm seçenekleri değerlendireceğini ve durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın "çökmüş bir devlet" olduğunu savunarak, 2028'de görev süresi dolmadan önce "askeri operasyon" dahil tüm seçeneklere başvuracağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Salem News Channel adlı muhafazakar kanala yaptığı telefon bağlantısında, gündemi değerlendirdi.

Trump, Küba'ya askeri bir müdahale yapıp yapmayacağı sorusunu, "Görevden ayrılmadan önce Küba meselesini halletmek istiyorum." şeklinde yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba ile ilgili süreci "çok iyi" yönettiğini ve gerekenleri yaptığını vurgulayan Trump, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Durum çok kötü gidiyor, esasen Küba başarısız bir ülke." ifadesini kullandı.

Trump, Küba'ya yönelik askeri güç kullanımı konusunda, "Bunun için biraz askeri güç gerekse, zayıf bir operasyon olsa bile, sizin için sorun olur mu?" şeklindeki soruya "Benim için uygundur, bunu kesinlikle değerlendiririm." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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