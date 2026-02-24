Haberler

Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" iddiasını yalanladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in İran'la savaşa karşı olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, anlaşma sağlanamazsa İran için kötü sonuçların olacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in " İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirterek, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Caine ile ilgili haberlere karşılık verdi.

Trump, "İran'la savaşa karşı olduğu" iddia edilen Caine için, "Yalan haber medyasında, General Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır." ifadelerini kullandı.

İran'la ilgili kararın kendisine ait olduğunu ve bu ülkeye saldırma yönünde bir karar alırsa Caine'in buna uyarak çok iyi bir şekilde orduyu yöneteceğini belirten Trump, "General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, Tahran yönetimine de "Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı olası bir askeri harekatın uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardığı öne sürülmüştü.

Axios haber sitesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberde Caine'in Trump'a İran'a yapılacak saldırının önemli riskler taşıyabileceğini aktardığı iddia edilmişti.

