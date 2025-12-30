Haberler

İsrail gazetesi: Trump, Gazze'nin geleceğine yönelik planını gelecek ayın ortasında açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nin geleceğine yönelik 'ertesi gün' planını 15 Ocak'ta açıklayacağını bildirdi. Trump ve Netanyahu'nun görüşmesinde plan hakkında detaylar paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nin geleceğine yönelik "ertesi gün" planını,15 Ocak'ta açıklayacağı belirtildi.

İsrail Hayom gazetesinde yer alan haberde, Trump ile Netanyahu arasında dün Florida'da yapılan görüşmede Gazze'nin geleceğine yönelik planının da ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede Trump'ın Gazze'nin geleceğine yönelik planı bu ayın ortasında duyurmayı istediğini Netanyahu'ya ilettiği kaydedildi.

Bu planda, Gazze'deki duruma ilişkin uluslararası bir denetim kurulunun kurulmasını da içerdiği ve Trump'ın bu kurulun başına geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Netanyahu'nun görüşmede, Trump'ın Gazze'nin geleceğine ilişkin plan hakkında herhangi bir itirazda bulunmadığı belirtildi.

Haberde, Gazze'nin "ertesi gün" planının bir öneri olarak değil de Netanyahu'nun itiraz edemeyeceği başkanlık kararnamesi olarak oluşturulacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
