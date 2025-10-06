Haberler

Trump, Gazze'deki Ateşkes Görüşmelerinde İyimser

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürecinde Müslüman ve Arap ülkelerin rolünün 'işe yaradığını' belirtti. Trump, görüşmelerin neticelenmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı ve sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanacağı umudunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürecinde, Müslüman, Arap ve diğer ülkelerin "işe yaradığını" belirtti.

Trump, Virginia eyaletinde ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programı dönüşü, Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Hamas ile İsrail arasında arabulucu heyetlerin görüşmeleri konusunda iyimserliğini sürdüren Trump, "İsrail'i çevreleyen birçok ülke, Müslümanlar, Araplar ve diğerleri, Hamas ile çok iyi ilişkilere sahipti ve işe yarıyor gibi görünüyor." dedi.

Trump, ateşkes görüşmelerinin neticelenmesi için biraz daha süreye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu sürecin "çok çok hızlı şekilde sonuçlanacağı" beklentisini paylaştı.

Arabulucu heyetler arasında yapılan son toplantılar için "Çok iyi geçti gibi görünüyor." diye konuşan Trump, neticeyi öğrendikten sonra bu konuda çok geçmeden açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
