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Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio'dan skandal Hamas açıklaması

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı olarak duyurmaya hazırlandığı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Hamas ile ilgili tartışma yaratacak sözler sarf etti. Rubio "Ben İsrail'in ellerine geçirebildikleri Hamas'ın her unsurunu yok etmelerini istiyorum. Bunlar vahşi suçlar işleyen vahşi hayvanlardır" ifadelerini kullandı.

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın, dışişleri bakanlığına, İran ve Çin konularında "şahin" tavrı ve güçlü İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'yu aday göstermeyi planladığı bildirildi.

Özellikle İran ve Çin başlıklarında "şahin" tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2011 yılından bu yana Senato'da görev yapan ve dış ilişkiler komitesinde görev alan bir isim. Haberlere göre, Trump'ın önce ABD'nin Berlin Büyükelçiliği görevini de yapmış olan Ric Grenell'i bu görev için düşündüğü ancak yaptığı telefon görüşmeleri ve istişareler sonrasında Rubio'da karar kıldığı iddia edildi.

"BUNLAR VAHŞİ SUÇLAR İŞLEYEN VAHŞİ HAYVANLARDIR"

Trump'ın Rubio hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken ortaya çıkan bir röportaja ilişkin görüntüler infial yarattı. İsrail ordusuna karşı Gazze'de kıyasıya bir savaş veren Hamas için skandal ifadeler kullanan Rubio videoda "Ben onların (İsrail'in) ellerine geçirebildikleri Hamas'ın her unsurunu yok etmelerini istiyorum. Bunlar vahşi suçlar işleyen vahşi hayvanlardır. Ve umarım bunu paylaşırsınız" diye konuşuyor.

ADININ YAKINDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Trump'ın yeni kabinesiyle ilgili çalışmalarına devam ettiği ve kısa süre içinde Rubio ve diğer isimlerle ilgili resmi açıklamaların yapılmasının beklendiği kaydedildi. Uzun süredir Florida senatörlüğü yapan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Rubio'nun, Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürü Susei Wiles ile de yakın bir arkadaşlığının olduğu biliniyor. İkinci Trump döneminde Amerikan dış politikasının nasıl şekilleneceği konusunda yeni dışişleri bakanının kim olacağı merak ediliyordu; Rubio'nun bakan olması durumunda Washington ile Tahran ve Pekin arasındaki iplerin gerilebileceği öngörülüyor.

SENATO'DAN ONAY ALMASI GEREKİYOR

2016 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adaylığını koyan Rubio, ön seçimlerde başarısız olmuş ve o süreçten Trump başkan olarak çıkmıştı. Son seçim kampanyası sürecinde Trump'ın başkan yardımcılığı için de adı geçen Rubio'nun yerine JD Vance tercih edilmiş ancak Rubio bu süreçte Trump'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Rubio'nun aday gösterilmesi durumunda Senato'dan onay alması gerekiyor.

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio'dan skandal Hamas açıklaması
Kaynak: Haberler.com / Hakan Çopur - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısezgin sucin:

tam kpk

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

hizbullahi kurucu cia ve missad dahil nerdeyse dünyanin tamami terörist ilan etmisken ABD nin ne demesini bekliyorduk.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıhakan yılmaz:

başka bir aciklama bekleyen varmıydı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Siz Amerika nin kararlarını ABD baskaninin mi verdiğini sanıyordunuz. Bunların yapacakları 50 yıl öncesinden belli.

Yorum Beğen0
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