Trump: Dijital Hizmet Vergisini Kaldırmazsa İngiltere'ye Yüksek Gümrük Vergileri Uygulayabiliriz

LONDRA, 24 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmetler vergisini kaldırmaması halinde İngiltere'yi ağır gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti.

Trump cuma günü The Telegraph gazetesinde yayımlanan röportajında, söz konusu verginin, Apple, Google ve Meta gibi büyük ABD'li teknoloji şirketlerini haksız şekilde hedef aldığını söyledi.

Haberde bu vergi nedeniyle İngiltere'deki büyük arama motorları, sosyal medya platformları ve çevrimiçi alışveriş platformlarının gelirlerine yüzde 2 oranında yük bindiği belirtildi.

Trump, "ABD'li şirketleri hedef almalarından hoşlanmıyorum, çünkü sonuçta söz konusu olan Amerika'nın muhteşem şirketleri. Seversiniz ya da sevmezsiniz, ancak onlar Amerikan şirketleri ve dünyanın en önde gelen şirketleri" dedi.

ABD Başkanı, "Bir süredir bu konuyu inceliyoruz. Bunu İngiltere'ye yüksek gümrük vergisi uygulayarak çok kolay halledebiliriz. O yüzden dikkatli olsalar iyi olur. Eğer İngiltere vergiyi kaldırmazsa, biz de onlara yüksek bir gümrük vergisi uygulayabiliriz" diye konuştu.

Haberde gelir ve gümrük departmanının perşembe günü yayımladığı rakamlara da yer verildi. Buna göre, İngiltere, dijital hizmetler vergisinden 2025-2026 mali yılında bir önceki mali yıla göre yüzde 17 artışla 944 milyon sterlin (yaklaşık 1,3 milyar ABD doları) gelir sağladı. Resmi tahminlere göre söz konusu vergi, 2030 yılına kadar yıllık 1,4 milyar sterlin (yaklaşık 1,88 milyar dolar) gelir getirebilir.

Genel bir vergi anlaşması yapılıncaya kadar vergiyi uygulamakta ısrar eden İngiltere, vergiyle dijital işletmelere ülkedeki ekonomik faaliyetlerini yansıtan bir katkıda bulunma imkanı sağlandığını savunuyor.

ABD ile Avrupa arasında son yıllarda dijital hizmet vergileri konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Washington, bu tür vergilerin, büyük ABD'li teknoloji şirketlerini haksız şekilde hedef aldığını savunurken, Avrupa hükümetlerine göre ise bu vergiler, dijital şirketlerin, gelir elde ettikleri yerde vergi ödemesini sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua