ABD'li üst düzey yetkiliden Minnesota'da Pretti'nin öldürülmesinde "protokol ihlali" olabileceği mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller, Minnesota eyaletinde göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında Alex Jeffrey Pretti'nin federal güvenlik güçlerince öldürülmesiyle ilgili olası "protokol ihlalini" değerlendirdiklerini söyledi.

Miller, CNN televizyonuna Minnesota'nın Minneapolis kentinde ABD vatandaşı Alex Jeffrey Pretti'nin güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Federal takviye kuvvetlerin Minnesota'ya gönderilmesindeki amacın, güvenlik güçleriyle protestocular arasına fiziksel bariyer oluşturmak olduğunu belirten Miller, Beyaz Saray'ın bu konuda İç Güvenlik Bakanlığına açık talimatlar verdiğini ifade etti.

Miller, "Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ekibinin bu protokole neden uymamış olabileceğini değerlendiriyoruz." dedi.

Bu açıklama, Trump yönetiminden birinin Pretti'nin vurulduğu olayla ilgili farklı bir anlatı sunması bakımından dikkati çekti.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayın hemen ardından Pretti'nin "potansiyel bir suikastçı" olduğunu öne sürmüş ve 37 yaşındaki kurbanı "iç terörizm eylemi" yapmakla suçlamıştı.

Miller de yaptığı ilk açıklamasında Pretti'yi potansiyel "bir suikastçı" olarak nitelendirmiş ve "Bir suikastçı, federal ajanları öldürmeye çalıştı." ifadesini kullanmıştı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.