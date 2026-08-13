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Leavitt Beyaz Saray'dan Ayrılıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ailesine ve çocuklarına daha fazla zaman ayırmak amacıyla ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

(WASHINGTON) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ailesine ve çocuklarına daha fazla zaman ayırmak amacıyla ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Leavitt'in kararını anlayışla karşıladığını ve kendisine saygı duyduğunu belirtti.

Leavitt'in görevinden ayrıldıktan sonra kendisinin üst düzey dış danışmanlarından biri olacağını bildiren Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde de etkili bir isim olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Trump, Leavitt'in 2024 seçim kampanyası dahil uzun süredir kendisiyle birlikte çalıştığını belirterek, "Beyaz Saray tarihindeki en iyi basın sözcülerinden biri oldu" dedi.

Kaynak: ANKA
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