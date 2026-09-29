Trump, Beyaz Saray'da yapay zeka toplantısında teknoloji CEO'larını ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yapay zeka konulu toplantıda, önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticilerini ağırladı.

Söz konusu toplantıya, Meta Üst Yöneticisi ( Ceo ) Mark Zuckerberg, Alphabet CEO'su Sundar Pichai, Microsoft CEO'su Satya Nadella, Nvidia CEO'su Jensen Huang, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Advanced Micro Devices (AMD) CEO'su Lisa Su, Anthropic CEO'su Dario Amodei ve OpenAI Başkanı Greg Brockman gibi isimler katıldı.

Trump, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok iyi ve verimli geçtiğini belirterek "Hepimizin ortak noktası şu ki, ülkemizi seviyoruz, dünyayı seviyoruz ve buranın güvenli bir yer olduğundan emin olmak istiyoruz. Bugün konuştuğumuz şeyler de burayı daha iyi ve çok daha güvenli bir yer yapacak." diye konuştu.

Toplantıya katılan teknoloji liderlerinin "dünyadaki en parlak insanlar" olduğunu belirten Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bunu kabul ettiğini öne sürdü.

Trump, ABD'nin yapay zeka alanında çok büyük bir üstünlüğü olduğunu ve bunu koruyacaklarını savundu.

Bu teknolojinin "yapay" olmadığını söyleyen Trump, yapay zekanın "süper zeka" olarak adlandırılmasına ilişkin düzenlemeyi imzalayacağını bildirdi.

Trump, bu teknolojiye yönelik "öz denetim" olması gerektiğinin altını çizerek, Adalet Bakanlığı ve FBI gibi kurumlar aracılığıyla otomatik olarak denetlendiklerini anlattı.

Toplantıda yerel toplulukların da tartışıldığını dile getiren Trump, "Bu grup yerel toplulukları seven bir grup. Ülkemizi seviyorlar ve özellikle veri merkezleri konusunda yerel topluluklarla birlikte çalışacaklar ve topluluğu mutlu etmek için çalışacaklar." dedi.

Trump, ABD'de yapay zeka veri merkezlerinin kurulmasını isteyen çok sayıda kişi olduğunu belirterek, bu merkezlerin olduğu bölgelerin zenginleştiğini ifade etti.

Kaynak: AA