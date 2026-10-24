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Trump, Beyaz Saray basın salonuna dair iddiaları yalanladı, eski havuz geri gelmeyecek

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Trump, Beyaz Saray basın odasının kaldırılacağı ve eski yüzme havuzunun geri getirileceği iddialarını reddetti; salonun taşınabileceğini söyledi. NYT'ye göre ağustosta basın toplantılarının Brady salonundan taşınması önerilmiş ancak hayata geçirilmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray muhabirlerinin kullandığı ve basın brifinglerinin düzenlendiği salonun başka bir yere taşınabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde Amerikan medyasına yansıyan brifing salonu ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

Trump, medyada yer alan ve "muhabirlerin başka bir yere kaydırılıp salonun eskiden olduğu gibi yeniden kapalı havuz haline getirileceği" yönündeki haberleri reddetti.

ABD Başkanı, "Beyaz Saray basın odasını kaldırıp, tam altında bulunan eski yüzme havuzunu geri getireceğime dair yalan haberler dolaşıyor. Belki bu yalan haber medyasını daha az rahatsız edici bir yere taşıyabilirim, ancak eski yüzme havuzu asla geri getirilmeyecek. Böyle aptalca bir şeyi yapmayı aklımın ucundan bile geçirmedim." ifadesini kullandı.

New York Times (NYT) gazetesi, salı günkü haberinde Trump'ın ağustos ayında dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e, basın toplantılarını Beyaz Saray'ın James S. Brady salonundan başka bir yere taşımayı önerdiğini, ancak bu fikrin hiçbir zaman hayata geçirilmediğini bildirmişti.

Haberde, Trump'ın, söz konusu salonda Franklin Roosevelt döneminde burada bulunan kapalı terapi havuzunun olmasını tercih edeceğini söylediği iddiasına yer verilmişti.

Daha sonra Richard Nixon yönetimi, terapi havuzunu kaldırıp alanı basın brifing olarak düzenlemişti.

Kaynak: AA
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