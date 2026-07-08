Trump, Türk mutfağına hayran kaldı
Ankara'daki NATO zirvesinde liderler için ilk gün verilen akşam yemeğine katılan ABD Başkanı Donald Trump, Türk mutfağına hayran kaldı. Sürekli hamburger yemesiyle bilinen Trump, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yedik ve gerçekten 10 puanlıktı hatta belki 12’ydi. Her şey çok güzeldi…" dedi.
Ankara’da düzenlenen NATO zirvesinin ilk gününde liderler onuruna verilen akşam yemeği dikkat çekti. Yemeğe katılan ABD Başkanı Donald Trump, Türk mutfağından övgüyle bahsetti. Günlük hayatında fast food ve hamburger tercih etmesiyle bilinen Trump'ın, Ankara'daki akşam yemeğinde sunulan Türk lezzetlerine hayran kaldığı belirtildi.
"GERÇEKTEN 10 PUANLIKTI, HATTA 12'YDİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yedikleri yemeği değerlendiren Trump, menüye tam not verdi. Yaşadığı memnuniyeti dile getiren ABD Başkanı, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yedik ve gerçekten 10 puanlıktı, hatta belki 12’ydi. Her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.
Trump'ın akşam yemeği tercihi ise şu şekilde:
- Taş fırın pidesi
- Hizan balı
- Ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga
- Trabzon tereyağı
- Közlenmiş patlıcan ve morel mantarlı firik pilavı
- Antep fıstığı köpüğü
- Maraş dondurması
- Bergamotlu sütlü baklava