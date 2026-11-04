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Trump ara seçimlerde gerekirse Demokrat şehirlere Ulusal Muhafız gönderecek

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ABD Başkanı Trump, ara seçimlerle bağlantılı olarak gerekirse Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız göndereceğini söyledi. Trump, vali veya belediye başkanının çağrısı gerektiğini, daha önce Memphis ve New Orleans'ta vali aradıktan sonra harekete geçtiğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleriyle bağlantılı olarak "gerekirse" Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini göndereceğini belirtti.

Abd Başkanı, telefonla katıldığı Dan Bongino Show'a, ara seçimlerle ilgili süreci ve muhtemel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Belediye başkanları kendisiyle çalışmak istemese bile bu liberal şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini gönderip göndermeyeceğine ilişkin soru üzerine Trump, "Gerekirse bunu yapacağım bir nokta olacak." dedi.

Trump, bu girişimde bulunmak için "Vali veya belediye başkanları tarafından çağrılmanız gerekiyor." diyerek, daha önce Memphis ve New Orleans'ta "vali aradıktan sonra" harekete geçtiğini hatırlattı.

Sunucu bunun üzerine, "sosyalist Demokratları" ve "polisi fonlamayı durdurma rejimini" seçmenin "mavi şehirlerde kan banyosuna geri dönmek" anlamına gelebileceğini öne sürdü.

Trump 2025'te suçla mücadele ve göçmen krizini gerekçe göstererek Memphis ve New Orleans gibi şehirlere birlikleri ile federal ajanları görevlendirmişti.

Kaynak: AA
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