Trump, ara seçim yenilgisinin ardından Kimmel ve Fallon'un şakalarına konu oldu

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ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı seçim yenilgisi ve Başkan Donald Trump, Jimmy Kimmel ve Jimmy Fallon gibi komedyenlerin programlarında şaka konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarının ardından karşı karşıya kaldığı siyasi tabloyu esprilerine taşıyan komedyenler, seçim gecesi ve sonrasındaki gelişmeleri siyasi mizah yoluyla ele aldı.

Jimmy Kimmel, programında, Trump'ı siyasi gücünü kaybetmeye başlayan ve görev süresinin sonuna yaklaşan başkanlar için kullanılan "topal ördek" (lame duck) ifadesiyle tanımladı.

Kimmel, seçim sonuçlarına ve Trump'ın siyasi açıdan yaşadığı zorluklara ilişkin esprilerinde popüler televizyon programlarına da göndermelerde bulundu.

Jimmy Fallon da The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programında, Trump'ın seçim kampanyalarını, kamuoyuna yaptığı açıklamaları ve seçim vaatlerini mizahına konu etti. Fallon'ın Trump taklitleri de komedyenin programında öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

The Daily Show programıyla tanınan Jon Stewart ve Late Night with Seth Meyers programının sunucusu Seth Meyers da ABD siyasetindeki gelişmeleri hiciv yoluyla ele almayı sürdürdü.

ABD Başkanı Trump, daha önce Kimmel hakkında, "Bu kadar kötü iş çıkaran, komik olmayan ve yüzde 99 olumlu Demokrat çöpü yayınlayarak kanalı tehlikeye atan birini neden geri isterler ki?" demişti.

Kaynak: AA