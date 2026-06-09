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Trump, ABD'ye ait Apache helikopterini İran'ın düşürdüğünü ve buna yanıt vereceklerini açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda devriye gezen bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü duyurdu. İki pilot kurtarılırken, Trump zorunlu karşılık verileceğini açıkladı. CENTCOM olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğü bilgisinin kendisine iletildiğini ifade ederek, "Olayda iki pilot yer alıyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

ABD medyası: Pilotları deniz dronu kurtardı

Öte yandan Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan ABD'li yetkililer, olayda yer alan iki pilotun Amerikan ordusuna ait bir deniz dronu tarafından kurtarıldığını ifade etti.

Axios'a açıklama yapan bir başka yetkili ise söz konusu olaya, İran'a ait bir dronun Apache helikopterine çarpmasının neden olduğunu, ancak bunun kasıtlı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtti.

CENTCOM'dan açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, TSİ 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın sağ kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Olayın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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