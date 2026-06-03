Haberler

Rubio: Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Bizzat Katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne bizzat katılacağını duyurdu. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, temmuz ayında Türkiye'de yapılacak zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini söyledi.

Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve uluslararası konulara ilişkin soruları yanıtladı.

NATO Zirvesi hakkında bilgi veren Rubio, "Başkan, bir sonraki NATO Devlet Başkanları Toplantısı'na bizzat katılacak" dedi.

Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan Rubio, "NATO'nun temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının, muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ankara'daki zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı konular bulunduğunu belirtti.

ABD'nin hala NATO üyesi olduğunu hatırlatan Rubio, ittifakın önemli değişikliklere ihtiyaç duyduğunu ve bu başlıkların 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak zirvede ele alınacağını söyledi.

Kaynak: ANKA
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

Kanlı saldırıda yeni detaylar! Cinayeti adım adım planlamış
Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga

Yer: Türkiye! Görüntülerdekiler ise Türk değil
Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

''Galatasaraylılar dalga geçer gibi bize 19,05 lira bağış yaptı''
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı

Bu gece İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamamlandı