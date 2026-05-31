Trump Duyurdu: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Olarak Atanacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'a yeni bir görev verileceğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mükemmel bir iş çıkaran ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın, Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken ve bu ülkelerle ilişkilerimiz gelişmeye devam ederken, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım! Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacaktır. Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etmeye devam etme istekliliğini büyük takdirle karşılıyoruz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"

Kaynak: ANKA