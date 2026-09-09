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Trump, Almanya'da AfD'nin eyalet seçimindeki zaferinin "çok büyük bir başarı" olduğunu belirtti

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ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen seçimlerde Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) elde ettiği zaferin "çok büyük bir başarı" olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen seçimlerde Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) elde ettiği zaferin "çok büyük bir başarı" olduğunu bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen seçimlerde AfD'nin elde ettiği başarıyı övdü.

Saksonya-Anhalt eyaletinde, "Almanya'daki popülist parti" olarak nitelediği AfD'nin "çok büyük bir başarıya imza attığını" belirten Trump, "Nihayet, Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göçmenlik kurallarından ve düzenlemelerinden bıktılar." ifadesini kullandı.

Trump, AfD'nin yükselişte olduğunu ve Almanya'nın söz konusu göçmen politikalarına "daha fazla tahammül etmeyeceğini" belirtti.

Saksonya-Anhalt seçimlerini AfD kazandı

Aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen Eyalet Meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazandı ancak tek başına hükümeti kurması için gerekli çoğunluğu elde edemedi.

CDU, 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci parti oldu.

Bir önceki seçime göre oyunu 0,9 puan artıran Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış Partisi de (BSW) yüzde 5,3 oy alarak Meclis'e girmeye hak kazandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre BSW dışındaki tüm partiler, aşırı sağcı AfD ile hükümet kurmayı reddiyor. Buna göre eyalette BSW'nin, AfD'yi dışarıdan desteklediği bir hükümet kurulabileceği yorumları yapılıyor.

Kaynak: AA
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