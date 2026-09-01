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Trump: İran hedeflerine geniş çaplı saldırı düzenledik

Trump: İran hedeflerine geniş çaplı saldırı düzenledik
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine yönelik büyük çaplı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Trump, bu saldırıların İran'ın boğaza mayın yerleştirme girişimi ve Ürdün'deki ABD üssüne yönelik füze saldırısına karşılık olduğunu belirtti. Ayrıca, İran'ın misilleme yapması halinde daha sert saldırılarla karşılaşacağını ifade etti.

(WASHINGTON) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlediğini açıkladı. Trump, saldırıların İran'ın boğaza deniz mayını yerleştirme girişimi ve Ürdün'deki ABD üssüne yönelik füze saldırısına karşılık gerçekleştirildiğini ifade etti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların "büyük ve güçlü" olduğunu belirterek, İran'ın Hürmüz Boğazı'na deniz mayını yerleştirme girişiminin başarısız olduğunu savundu.

Boğazdaki mayınların tamamen temizlendiğini veya imha edildiğini öne süren Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD askeri üssüne 8 füze fırlattığını, söz konusu füzelerin tamamının etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İran'ın ABD saldırılarına karşılık vermesi halinde daha ağır saldırılarla karşılaşacağını belirten Trump, "Eğer İran bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve daha üst düzeyde yeniden vurulacak" dedi.

Trump, daha büyük çaplı bir saldırı seçeneğinin de hazır tutulduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA
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