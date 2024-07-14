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Trump'a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan şüpheli Thomas Matthew Crooks'un çatıda polisle karşılaştığı ortaya çıktı. İki polis, suikast girişiminden önce çatıya tırmanan şüpheliyi fark ettiklerini ve yerel polisi uyardıklarını belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a silahlı saldırıda bulunan ve olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks'un ateş açmadan önce çatıda polisle karşılaştığı ortaya çıktı.

POLİSLER, SUİKASTÇİYİ GÖRMÜŞ

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ismini vermek istemeyen iki polis, suikast girişiminden kısa bir süre önce, mitinge katılanların yakındaki bir binanın çatısına tırmanan bir kişiyi fark ettiklerini ve yerel polisi uyardıklarını ifade etti.

Trump'a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış

ÇATIYA TIRMANIRKEN POLİSLER FARK ETTİ

İki polis, polis yetkilisinin çatıya tırmanırken şüpheli ile karşılaştığını, şüphelinin hızla Trump'a doğru bir el ateş ettiğini ve hemen ardından keskin nişancılar tarafından vurulduğunu belirtti.

Trump'a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Trump'a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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