Trump, 3 Kasım seçimleri için 'dürüst yapılırsa ben de saygı duyarım' dedi

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Abd Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden Demokratların galip çıkması ihtimaline ilişkin "Seçimler dürüst yapılırsa ben de saygı duyarım." değerlendirmesini yaptı.

Abd Başkanı Trump, Texas'ta katılacağı seçim mitingi için Washington'dan ayrılırken, havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinin sonuçlarına ilişkin soruları yanıtladı.

Seçimlerden, Demokratların galip çıkması ve Kongre'de çoğunluğu elde etmesi durumunda onlarla nasıl çalışacağı sorusuna "Bir yolunu buluruz." yanıtını veren Trump, başkanların veto hakkına vurgu yaptı.

Trump, "Bakın, benim güçlü bir veto hakkım var. Umarım böyle bir durum yaşanmaz ancak olursa, bu daha önce birçok başkanın başına gelmiştir. Güçlü bir veto hakkınız vardır ve sonunda bir şekilde anlaşmanın yolunu bulursunuz." ifadesini kullandı.

"Peki ne olursa olsun sonuçlara saygı duyacak mısınız?" şeklindeki soruya ABD Başkanı, "Seçimler dürüst yapılırsa ben de saygı duyarım." cevabını verdi.

ABD'de gelecek hafta yapılacak Kongre ara seçimlerine ilişkin güncel anketlere göre, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamasına kesin gözüyle bakılırken, Senato'da ise başa baş bir yarışın olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA