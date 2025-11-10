Haberler

Trump, 2020 Seçimlerine Müdahale Suçlamasıyla İlgili İsimleri Affetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla suçlanan eski avukatı Rudy Giuliani ve eski özel kalem müdürü Mark Meadows'un da dahil olduğu 77 kişiyi affetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski avukatı Rudy Giuliani ile eski özel kalem müdürü Mark Meadows'un da aralarında bulunduğu, 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını değiştirme girişimlerine destek vermekle suçlanan bazı isimleri affettiği belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı Af Avukatı Ed Martin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın af kararını içeren imzalı bildiriye yer verdi.

Trump'ın, ilk başkanlık dönemindeki özel kalem müdürü Meadows, eski avukatları Giuliani, Sidney Powell ve John Eastman dahil olmak üzere 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarına müdahale girişimiyle suçlanan 77 kişiyi affettiği belirtilen bildiride, söz konusu affın Trump'ın kendisini kapsamadığı kaydedildi.

Bildiride, "Bu bildiri, 2020 Başkanlık Seçimi'nin ardından Amerikan halkına yapılan ciddi ulusal adaletsizliği sona erdiriyor ve ulusal uzlaşma sürecini sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Federal suçlar için geçerli olan başkanlık affının, adı geçen kişilere yönelik federal dava bulunmamasına rağmen uygulandığı belirtildi.

Trump, 1 Ağustos 2023'te, Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 Başkanlık Seçimi'ne müdahale etmekle suçlanmıştı.

2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a "ABD'yi dolandırmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi süreci engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık Seçimi'ne müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinin ardından dava, görevdeki başkanlara dava açılmaması yönündeki politika uyarınca kasımda düşürülmüştü.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.