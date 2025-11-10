Trump, 2020 Seçimlerine Müdahale Suçlamasıyla İlgili İsimleri Affetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski avukatı Rudy Giuliani ile eski özel kalem müdürü Mark Meadows'un da aralarında bulunduğu, 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını değiştirme girişimlerine destek vermekle suçlanan bazı isimleri affettiği belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı Af Avukatı Ed Martin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın af kararını içeren imzalı bildiriye yer verdi.

Trump'ın, ilk başkanlık dönemindeki özel kalem müdürü Meadows, eski avukatları Giuliani, Sidney Powell ve John Eastman dahil olmak üzere 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarına müdahale girişimiyle suçlanan 77 kişiyi affettiği belirtilen bildiride, söz konusu affın Trump'ın kendisini kapsamadığı kaydedildi.

Bildiride, "Bu bildiri, 2020 Başkanlık Seçimi'nin ardından Amerikan halkına yapılan ciddi ulusal adaletsizliği sona erdiriyor ve ulusal uzlaşma sürecini sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Federal suçlar için geçerli olan başkanlık affının, adı geçen kişilere yönelik federal dava bulunmamasına rağmen uygulandığı belirtildi.

Trump, 1 Ağustos 2023'te, Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 Başkanlık Seçimi'ne müdahale etmekle suçlanmıştı.

2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a "ABD'yi dolandırmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi süreci engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık Seçimi'ne müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinin ardından dava, görevdeki başkanlara dava açılmaması yönündeki politika uyarınca kasımda düşürülmüştü.