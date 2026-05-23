TRT World uluslararası prestijli Telly Ödülleri'nden 2'si altın 12 ödülle döndü

Bu yıl 13 binden fazla başvurunun yapıldığı yarışmada TRT World 2 altın, 7 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 12 ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu kapsamda TRT World Dijital tarafından yapılan ve İsrail'in politikaları ile "Squid Game" adlı dizi arasındaki benzerliklere gönderme yapılan "Real version of Squid Game" (Squid Game'in Gerçek Versiyonu) adlı çalışma kurgu dalında altın madalya kazandı.

Aynı şekilde ABD'de Ellison ailesinin kurumsal ayak izini ve medya üzerindeki etkisini ayrıntılı bir şekilde inceleyen "TRT World-America's newest media moguls: the Ellisons" (Amerika'nın En Yeni Medya Devleri: Ellison Ailesi) adlı yapım da altın madalya almaya hak kazandı.

İsrail işgali altında yaşanan çevresel ayrımcılığı ve doğanın bir silah olarak kullanılmasını ele alan "Occupied Nature: Palestine" (İşgal Edilmiş Doğa: Filistin) adlı mini belgesel gümüş madalya aldı.

Diğer yandan "Waste Colonialism: How the US is poisoning Mexico" (Atık Sömürgeciliği: ABD, Meksika'yı Nasıl Zehirliyor?), "Where to Next: Exploring Kaş-Türkiye's Coastal Gem" (Sırada Ne Var: Türkiye'nin Kıyı Hazinesi Kaş'ı Keşfetmek), "Gaza's Missing" (Gazze'de Kayıp Olanlar), "My Russian Neighbour" (Rus Komşum), "Gaza Remains in Frames" (Gazze Hala Gündemde) ve "Death Row USA" (ABD'de Ölüm Hücresi) adlı yapımlar gümüş madalya aldı.

"Whose Land Is It?" (Bu Topraklar Kimin?), "Behind the Lens" (Objektifin Arkasında) ve "Indonesia's independence story" (Endonezya'nın Bağımsızlık Hikayesi) adlı yapımlar ise yarışmada bronz madalya kazandı.

New York Festivals'da TRT World'e ödül

Öte yandan ABD'nin prestijli medya ödülleri arasında yer alan ve 1957'den bu yana dağıtılan New York Festivals'da da TRT World'ün yapımları 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

"Gaza Remains in Frames" (Gazze Hala Gündemde) ve "Whose Land Is It?" (Bu Topraklar Kimin?) adlı yapımlar altın madalya kazanırken, "Gaza's Missing" (Gazze'de Kayıp Olanlar) ve "Ukraine War: Continuing Coverage from the Frontlines" (Ukrayna Savaşı: Cepheden Haberciliğe Devam Etmek) adlı yapımlar ise gümüş madalya aldı.

"Land, Language & Loss-Beyond Borders" (Toprak, Dil ve Kayıplar-Sınırların Ötesinde) adlı yapım ise bronz madalya almaya hak kazandı.

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan tebrik

Yarışma ile ilgili ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yapan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise ödül kazanan tüm yapımlarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sobacı, "TRT World, New York Festivals'da 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz, Telly Awards'da ise 2 altın, 7 gümüş, 3 bronz ödüle layık görüldü. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. TRT olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yayıncılık cephesinden katkılar sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve tüm dünyada yayıncılık alanında prestijli yarışmalardan biri olarak kabul edilen Telly Ödülleri, bu yıl 13 binden fazla başvuru aldı.

Lider isimlerin bir araya toplandığı Telly jürisi, dünyanın önde gelen medya kuruluşları, reklam ajansları ve prodüksiyon şirketlerinden gelen en iyi içerikleri ödüllendiriyor.

TRT World, 2023'te de "Haber ve Enformasyon" ile "Belgesel" kategorilerinde 4 ayrı Telly Ödülü'ne layık görülmüştü.