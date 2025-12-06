Çocuk medyasını aile ekseninde ve değerler temelinde şekillendirmek amacıyla "Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek" başlığıyla düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olduğu zirvenin açılışında konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dijital çağda çocukların zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek bir medya düzeni inşa etme niyetlerine katkı sunmak amacıyla, zirvenin ana temasını "Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek" olarak belirlediklerini söyledi.

Bugünün dünyasında çocukların, soykırımların, savaşların, açlığın ve yoksulluğun en büyük mağdurları olduğunu belirten Sobacı, dijital mecralarda sunulan içeriklerin çocuklarda yol açtığı kimlik erozyonuna dikkati çekti.

Sobacı, özellikle dijital alanda, ciddi bir çocuk içeriği kriziyle karşı karşıya olunduğuna işaret ederek, "Çocuk medyası alanında, eğlencenin ardına gizlenen ideolojik kodlar ve mesajlar, sistematik biçimde normalleştirilmektedir. Küresel içerik kartellerinin yön verdiği çocuk medyasında, evlatlarımız bilgi kirliliği, kültürel yabancılaşma, değer erozyonu ve siber zorbalık gibi tehlikelerle sınanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu tehditlerin en çok endişe verici olanının, masumiyetin alanı olması gereken çocuk içerikleri üzerinden yürütülen sistematik cinsiyetsizleştirme çabaları olduğunu kaydeden Sobacı, "Dijital medya aracılığıyla, çocukların fıtratını hiçe sayan, kimliklerini bulanıklaştıran, LGBT sapkınlığını özendiren ve aileyi zayıflatan bir dayatma, küresel ölçekte hegemonik hale gelmiştir. Sözüm ona 'özgürlük' şemsiyesi altında yapay kimlikler ve cinsiyetler üretilmeye çalışılmaktadır. Bu küresel dalgaya karşı evlatlarımızı korumak, çocuk medyasını aile ekseninde ve değerler temelinde inşa etmek artık bir tercih değil bir zorunluluktur." diye konuştu.

"Bir çocuğun dünyası, içinde büyüdüğü değerlerle şekillenir"

Sobacı, tüm bu nedenlerle TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'ni "Aile Yılı"nda düzenlemelerinin anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Çünkü biz biliyoruz ki bir çocuğun dünyası, içinde büyüdüğü değerlerle şekillenir ve bu değerler ancak güvenli bir aile ortamında kök salabilir. İşte bu yüzden, çocuk medyası değerlere yaslanmalı, aileyle güçlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk içeriklerinin, çocuğun yaşına, gelişim evresine, psikolojisine ve fıtratına uygun yapılandırılması gerektiğini belirten Sobacı, bu bilinçle, çocuk yayıncılığını yalnızca bir içerik üretimi süreci olarak değil nesillere istikamet çizme sorumluluğu olarak ele aldıklarını bildirdi.

Sobacı, ekranlarda, radyolarında ve dijital platformlarında çocuklara yönelik sundukları her içeriği, pedagojik hassasiyetle, değer temelli yaklaşımla ve kültürel miras aktarımı bilinciyle şekillendirdiklerini dile getirdi.

Çocukları, kendilerine emanet edilmiş kalpler ve zihinler olarak gördüklerini anlatan Sobacı, başkalarının insafına bırakılmayan bir gelecek inşa etmenin, elde edecekleri en büyük kazanım olduğuna inandıklarını söyledi.

Sobacı, TRT'nin çocuk yayıncılığına dair bilgiler verdiği konuşmasında, farklı kültürlerde yetişen, farklı dillerde konuşan dünya çocukları arasında gönül köprüleri kurarak, daha adil bir dünya için birlikte yaşama kültürünü pekiştirdiklerini ifade etti.

Bugün çocukların zihinlerinin ve kalplerinin emin ellerde olmasının Türkiye Yüzyılı'nın en kıymetli kazanımlarından biri olduğunu belirten Sobacı, şunları kaydetti:

"Çocukları sadece ulusal düzeyde değil, evrensel ölçekte koruma sorumluluğu taşıdığımıza inanıyoruz. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Filistin topraklarında katil İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının kurbanı olan masum çocuklar başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının yarınlarını güvence altına almak için mücadele verirken, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bizler de o çocuklar için daha temiz, daha güvenli ve daha insani bir medya geleceği inşa etme kararlılığımızı bu zirveyle ortaya koyuyoruz."

Zirve, psikoloji, pedagoji, eğitim alanında uzman isimler ile akademisyenlerin katıldığı paneller ve etkinliklerle sürüyor.