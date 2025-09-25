TRT Tabii'de 'Onbeşliler' Dizisi Başlıyor: Çanakkale Savaşı'nın Kahramanları

TRT tabii'de yayınlanacak "Onbeşliler" dizisi, Tokat'ta çekilecek.

Dizi oyuncuları, tarihi Sulusokak'ta bulunan Yağıbasan Medresesi'nde bir araya gelerek, senaryo okuma etkinliği gerçekleştirdi.

16 bölüm çekilmesi planlanan dizide Çanakkale Savaşı'nda cepheye giden 15 yaşlarındaki çocukların hikayesi konu ediliyor.

Tokat'ta çekilecek, Onbeşliler'in fedakarlıklarını, vatan sevgisini ve dönemin zorluklarını ekrana taşıyacak proje, izleyicilere hem duygusal hem de tarihi açıdan unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Dizinin birinci yönetmeni Cihan Sağlam, gazetecilere, uzun zamandır bu proje üzerine çalıştıklarını söyledi.

"Onbeşliler" projesini önemsediklerini belirten Sağlam, "Milli Mücadele dönemi kahramanlarımızı, büyük fedakarlıklarını anlatmak, onları yeniden halkımıza, dünyaya hatırlatmak, duyurmak, bu emanetin altını çizmek için buradayız. Zor bir görevimiz var. Sorumluluğumuzun da farkındayız. Güzel ekip, çok güzel oyuncu kadrosu ile bu işin altından kalkacağız. 150-200 kişilik ekibimiz var. Çanakkale sahnelerimizden daha da kalabalık olacak." dedi.

Dizi oyunculardan Kemal Uçar da çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Böyle büyük projelerde olmak, her zaman çok heyecanlıdır. Gerçek ve ülkenin dramatik hikayelerinden birini anlatmak için buradayız. Bu ülkenin en değerli ve bazı noktalarda acı dolu hikayelerden birini anlatıp bugünlere nasıl geldiğimizi söyleriz ya hep. Onun hikayesini anlatmamız konusunda çok gururluyum. Umarım seyreden herkes bu hisleri bizimle beraber paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.