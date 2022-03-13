TRT sanatçısının öldürülmesi davasında skandal karara 14 erkek imza attı: Aşırı sevgiden kaynaklı

33 yaşındaki TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz, 2014 yılında evlilik teklifini reddettiği Orhan Munis tarafından son bir defa buluşmaya zorlanarak 15 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.

SKANDAL KARAR

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre 1 çocuk annesi sanatçıyı 19.9 cm'lik bıçakla öldüren Orhan Munis'in eyleminin "tasarlayarak öldürme" olmadığına, duygusal çöküntü ve anlık hiddetle gerçekleştiğine hükmedildi. Karara imza atan Yargıtay Ceza Genel Kurulu üyelerinin tamamının erkek olduğu ortaya çıktı.

İMZA ATANLARIN TAMAMI ERKEK

Söz konusu kararın alındığı oturumda yer alan biri kadın 19 üyenin, aralarında kadın üyenin de bulunduğu 5'i cinayetin tasarlanarak işlendiği yönünde oy kullanırken, kalan 14 erkek üye ise kasten öldürme tanımı yaparak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin önüne geçti.

15 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Dava dosyasında cinayete dair ayrıntılar da yer aldı. Buna göre; Hatice Kaçmaz, bir süre görüştüğü, kendisine defalarca evlilik teklif eden Munis'i sürekli geri çevirdi. Kaçmaz, Munis'in kendi kardeşini öldürdüğünü öğrenince korkuya da kapılmıştı. Munis ise ısrarını sürdürdü. Kaçmaz, bunun üzerine ailesini kendi ailesine göndermesini istedi. Ailesinin evliliği kabul etmeyeceğini biliyordu ve bu yolla da Munis'ten kurtulmayı tasarlıyordu. Ailesi, Orhan Munis'in ailesiyle görüştü ve evliliğin olamayacağını bildirdi. Kaçmaz da defalarca açık bir dille Munis'e evlenmeyeceğini söyledi. Ancak Munis ısrarlıydı. Kaçmaz, sürekli kendisini rahatsız eden Munis'le, 'son kez konuşalım' ısrarı sonucu parkta buluştu. Munis, öğlen 13.00'te parkta buluştuğu Kaçmaz'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

"AŞIRI SEVGİDEN KAYNAKLI"

Mahkeme, gerekçeli kararında ise skandal ifadeler kullandı. Kararda, Yargıtay içtihatlarına göre tasarlayarak öldürme suçunun oluşması için 'karar verme, ruhi sükunete rağmen kararından vazgeçmeme, plan yapma' unsurlarının bulunması gerektiği kaydedildi. Kararda, sanığın maktüleyi önceden tehdit etmediği, aralarında tartışma geçtiğine yönelik tanık bulunmadığı belirtilerek, "Maktule ile evlenmeyi isteyen sanık, maktülenin bir türlü kabul etmemesi, ayrılma düşüncesini kendisine açıklaması sonucu içindeki tutku derecesindeki aşırı sevgiden kaynaklı duygusallığın etkisi ve ruh hali üzerinde yarattığı hiddetle yanına bıçak alarak, o hiddetin sonucu olarak maktuleye bıçak darbelerini vurmuştur" denildi.

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