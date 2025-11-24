TRT Ortak Yapımları Prestijli Film Festivallerinden Toplam 9 Ödül Kazandı

TRT ortak yapımları, 29. Tallinn Black Nights Film Festivali, 46. Kahire Film Festivali ve 36. Ankara Film Festivali'nden 9 ödülle ayrıldı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ali Vatansever'in yönettiği, Selin Vatansever'in yapımcılığını üstlendiği "Bir Arada Yalnız", dünya prömiyerini yaptığı dünyanın prestijli film festivallerinden Tallinn Black Nights Film Festivali'nden "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Orijinal Müzik" ödüllerini aldı.

TRT ortak yapımı film, 12 Punto 2023'te TRT Ortak Yapım Ödülü'nü kazanmıştı.

Şeyhmus Altun'un yönettiği, Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yazan'ın yapımcılığını üstlendiği TRT destekli "Aldığımız Nefes", 46'ncı Kahire Film Festivali'nden "Jüri Özel Ödülü Bronz Piramid" ile ayrıldı.

Film, 36. Ankara Film Festivali'nde de "Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film", "En İyi Erkek Oyuncu" (Hakan Karsak) ve "En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü" (Sevi Sevgi) ödüllerini kazandı.

Yönetmenin ilk filmi olan yapım, 12 Punto 2023'ün finalistleri arasında yer alıyordu.

"Tavşan İmparatorluğu

Seyfettin Tokmak'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı "Tavşan İmparatorluğu" da katıldığı festivallerden önemli ödüller kazandı.

12 Punto 2019'da TRT Ortak Yapım Ödülü'nü kazanan film, 36'ncı Ankara Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "Film-Yön En İyi Yönetmen" ödüllerinin sahibi oldu.

Tallinn Film Festivali'nde "TRT Özel Ödülü" verildi

Öte yandan 29. Tallinn Black Nights Film Festivali'nin "Industry @Tallinn & Baltic Events" adlı endüstri bölümünde kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" kategorisinde bir projeye "TRT Özel Ödülü" verildi.

TRT, Tallinn Film Festivali ve Industry@Tallinn işbirliğinin meyvesi olan ve bu yıl ilki verilen "TRT Özel Ödülü"nü, Kristijonas Vildziunas'ın yönettiği, Uljana Kim'in yapımcılığını üstlendiği Litvanya-Estonya-Letonya ortak yapımı "Dice-Ching-o-Mat" isimli proje kazandı.