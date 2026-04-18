tabii'nin yeni dizisi "Kara Kış" izleyiciyle buluştu

'Kara Kış', 1939 Erzincan depreminden esinlenerek toplumsal dayanışma ve adalet arayışını anlatan bir dram. Başrolde Murat Yıldırım yer alıyor.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal yapımı "Kara Kış" izleyiciyle buluştu. Gerçek olaylardan esinlenen dizi Türkiye'nin ortak hafızasındaki acı olaylardan birine ışık tutuyor.

Dizi, Erzincan'da 1939'da yaşanan depreminin ardından gerçekleşen sarsıcı olayları ekrana taşıyor.

Başrolde Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizide ayrıca Hande Doğandemir, Mustafa Kırantepe, Diren Polatoğlu ve Serdar Orçin oynuyor.

Binlerce can kaybının ardından filizlenen dayanışmayı ve bir savcının adalet mücadelesini temel alan dizinin yönetmenliğini Levent Onan'ın üstlendi.

Dizinin senaryosunu ise Meriç Demiray, Cenk Boğatur ve Ahmet Kurt kaleme aldı. "Kara Kış" sadece bir felaket öyküsünü değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve hakikat arayışını da izleyicilere sunuyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
