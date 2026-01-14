TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseli, 18 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal belgeseli "Gökkuşağı Faşizmi", 18 Ocak Pazar günü yayımlanacak.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri..." Aile kurumuna savaş açan, evlatlarımızı ve değerlerimizi hedef tahtasına oturtan bir ideolojik kuşatmayı ifşa ediyoruz. Yeni tabii orijinal belgeseli 'Gökkuşağı Faşizmi', 18 Ocak Pazar günü tabiiresmi'de." ifadesini kullandı.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii, yeni orijinal belgeseli Gökkuşağı Faşizmi ile çağın en çok tartışılan başlıklarından birine eleştirel bir perspektif sunuyor.

Son yıllarda küresel ölçekte etkisini artıran LGBTQ+ lobilerinin amaçlarını, işleyişini ve etki alanını ele alan belgesel, 6 bölümden oluşuyor.

Uzman görüşleri, bilimsel araştırmalar ve yaşanmış hikayeler eşliğinde başlangıçta hoşgörü söylemiyle gündeme gelen bu sürecin, zaman içinde baskın bir ideolojik tartışmaya nasıl dönüştüğünü sorguluyor.

"Bu süreç hangi dinamiklerle ilerliyor?", "Küresel ölçekte hangi aktörler etkili?" ve "Toplumlar neden bu dayatmalara itiraz etmekte zorlanıyor?" sorularına yanıt arayan Gökkuşağı Faşizmi belgeseli, 18 Ocak Pazar günü tabii ekranlarında yayına girecek.