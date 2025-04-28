Trt: "'muhalifleri Hedef Alan Muhabir' İddiası ile Haberlerde Adı Geçen Kişi, TRT Çalışanı Değildir"

(ANKARA) - TRT'den yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili yaptığı paylaşıma "Hakan başkan, Rusya'da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi? Biz sizin yanınızdayız" yorumunu yapan Hakan Söylemez isimli muhabirin TRT çalışanı olmadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan'daki CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "cunta" eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden "Haddini bil" diye yanıt vermişti. Hakan Söylemez isimlir bir muhabir, Fidan'ın bu paylaşımına Rusya'daki muhaliflerin durumunu hatırlatarak şu yorumu yapmıştı:

"Hakan başkan, Rusya'da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine başsağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi? Biz sizin yanınızdayız."

Bu yorumun ardından Söylemez'in TRT Haber ekranlarında muhabir olarak yer aldığı görselleri sosyal medyada paylaşıldı. TRT Kurumsal hesabı da X üzerinden yaptığı paylaşımda Söylemez'in TRT çalışanı olmadığını, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağladığını ve kurumun personel yapısında hiçbir zaman yer almadığını açıkladı. TRT'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"'Muhalifleri hedef alan muhabir' iddiası ile basına yansıyan haberlerde adı geçen kişi, TRT'nin çalışanı değildir. Bu kişi, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamış; kurumumuzun personel yapısında hiçbir zaman yer almamıştır. Söz konusu paylaşım, kişinin tamamen kendi görüşünü yansıtmakta olup TRT ile herhangi bir kurumsal bağ, onay ya da temsil ilişkisi bulunmamaktadır."