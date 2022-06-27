TRT muhabirinin zor anları! Sel haberini sunarken canlı yayında rögara düştü - Haberler

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TRT muhabirinin zor anları! Sel haberini sunarken canlı yayında rögara düştü

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Kuvvetli yağış nedeniyle sel felaketine teslim olan Batı Karadeniz'de hayatın olumsuz etkilendiği yerlerden birisi de Zonguldak oldu. Kentte yayın yapan ve rögar akıntılarını gösteren TRT Haber muhabiri, açık kalan rögar kapağı üzerine düştü. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Meteoroloji'nin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış başladı. Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük'te sel nedeniyle hayat felç oldu. Birçok dere taştı, ev ve iş yerlerini ise su bastı.

RÖGAR KAPAĞINA DÜŞTÜ

Selin hayatı olumsuz etkilediği Zonguldak'ta ise yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.

"CANLI YAYIN KAZASI OLDU"

Suyun içerisinde düşen muhabir, hemen ayağa kalktı. Şans eseri yaralanma meydana gelmezken muhabir o anlarda "İyiyim bir sorun yok. Canlı yayın kazası oldu." dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Zonguldak Trt Güncel Haberler

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