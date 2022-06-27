TRT muhabirinin zor anları! Sel haberini sunarken canlı yayında rögara düştü

Meteoroloji'nin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış başladı. Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük'te sel nedeniyle hayat felç oldu. Birçok dere taştı, ev ve iş yerlerini ise su bastı.

RÖGAR KAPAĞINA DÜŞTÜ

Selin hayatı olumsuz etkilediği Zonguldak'ta ise yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.

"CANLI YAYIN KAZASI OLDU"

Suyun içerisinde düşen muhabir, hemen ayağa kalktı. Şans eseri yaralanma meydana gelmezken muhabir o anlarda "İyiyim bir sorun yok. Canlı yayın kazası oldu." dedi.