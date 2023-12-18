TRT ile Priştine Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Dijital Gazetecilik Atölyesi başladı

TRT ile Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde gerçekleştirilen Dijital Gazetecilik Atölyesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de başladı. Hasan Priştina Üniversitesinde düzenlenen 'Gençler için Gazetecilik Projesi' kapsamında, katılımcılar gazetecilik 101, hikaye anlatıcılığı, montaj ve saha yapımcılığı konularında dersler alacak.

TRT ile Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde gerçekleştirilen Dijital Gazetecilik Atölyesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de başladı.

Hasan Priştina Üniversitesinde düzenlenen "Gençler için Gazetecilik Projesi" kapsamında, katılımcılar gazetecilik 101, hikaye anlatıcılığı, montaj ve saha yapımcılığı konularında dersler alacak.

Projenin koordinatörü Alpay Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında çeşitli ülkelerde yaklaşık 3 bin 200 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Projeyi dünyanın dört bir yanına yaymaya çalıştıklarını belirten Arı, "Bu proje çok rağbet görüyor. Umarım bu projeyi uzun bir süre devam ettirip, gençlerimize, dünyaya insanlık açısından bir fayda sağlamış oluruz ve TRT de bu taşın altına elini koyarak insani meseleleri önemsediğini bir kez daha kanıtlamış olur." ifadelerini kullandı.

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz da Türkçe ve kültür sanat faaliyetlerinin yanında kurumsal kapasiteyi arttırmaya yönelik faaliyetler de düzenlediklerini vurgulayarak, projenin ülkede her yıl tekrarlanması için çaba göstereceğini dile getirdi.

Eğitimler, TRT bünyesinde görevli, bölge ülkelerini tanıyan gazeteciler tarafından veriliyor.

Türk Hava Yolları (THY) ve Hasan Priştina Üniversitesinin desteklediği eğitim, 20 Aralık'a kadar sürecek ve katılımcılara eğitimin sonunda sertifika verilecek.