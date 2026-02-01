Haberler

Berat Kandili'nde TRT'nin özel yayınları izleyici ve dinleyicilerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Berat Kandili dolayısıyla TRT, özel programlar hazırladı. İstanbul'dan ve Kuzey Makedonya'dan yayınlanacak programlar, kandilin ruhunu yansıtan dua, ilahi ve dini sohbetlerle dolu olacak.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili dolayısıyla TRT'nin özel yayınları yarın izleyici ve dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Berat Kandili'ne özel hazırlanan programlarla, kandilin ruhunu yansıtan dua, ilahi ve dini sohbetler, TRT ekranları ve radyolarında yer alacak.

İstanbul Çamlıca Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Gecesi" programı, 2 Şubat saat 18.45'te TRT 1'de canlı olarak ekrana getirilecek.

TRT Avaz, Kadir Özköse ve Abdullah Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek "Berat Kandili Sohbet Programı"nı 2 Şubat saat 19.00'da izleyiciyle buluşturacak. Ardından Sivas Kale Camii'nden yapılacak "Berat Kandili Özel Canlı Yayını" saat 20.00'de ekrana gelecek.

TRT Kürdi, Adıyaman Meydan Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Kandili" (Şeva Berate) programını 2 Şubat saat 19.45'te canlı yayınla ekrana getirecek.

Ramazan ayının müjdecisi, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede Kuzey Makedonya'da bulunan Gostivar Saat Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Gecesi Gostivar" canlı yayını, 2 Şubat Pazartesi günü 21.00'de TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca TRT radyoları da Berat Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin özel içerikleri dinleyicilerine sunacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Attila Szalai'den ayrılık sonrası tepki: Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı

Ayrılık sonrası tepki: Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı