TRT, Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin Küresel Haber Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak

TRT, Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin Küresel Haber Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak
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21-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan etkinlikte, çatışma haberciliği, dezenformasyonla mücadele ve yapay zeka gibi konular tartışılacak. 30'dan fazla ülkeden 100'ü aşkın delegenin katılacağı forum, bölgesel ve küresel yayıncılık sorunlarına çözüm arayacak.

Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin (ABU) 2025 Küresel Haber Forumu ve Haber Grubu Toplantısı, TRT'nin ev sahipliğinde 21-23 Mayıs'ta düzenlenecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 30'a yakın ülkeden 100'ü aşkın delegenin katılacağı, bölgesel ve küresel yayıncılık alanında haber üretimi, etik sorunlar, güvenlik, dezenformasyonla mücadele gibi konularda tartışma ve görüş alışverişine zemin hazırlayacak uluslararası platforma, 2019'dan sonra bir kez daha ev sahipliği yapılacak.

"Ateş Altında Gazetecilik" temasıyla İstanbul'da 21-23 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlik, çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin karşılaştığı risklerden, yapay zeka destekli haber üretim süreçlerine kadar birçok konuda geniş bir tartışma alanı sunacak.

Etkinlik, 21 Mayıs Çarşamba günü ABU'ya bağlı 31 Asiavision üyesi yayıncının temsilcilerinin katılacağı "Haber Grubu Toplantısı" ile başlayacak.

Program dolayısıyla TRT'nin yanı sıra Japonya'dan NHK, Avustralya'dan ABC, Çin'den CCTV ve Güney Kore'den KBS gibi etkili kamu yayıncılarının yöneticileri İstanbul'da bir araya gelecek.

Forumda çatışma haberciliğinden dezenformasyonla mücadeleye birçok konu ele alınacak

Ayrıca, 22 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek Küresel Haber Forumu tüm uluslararası katılımcılara açık olacak. Forumda çatışma haberciliği, dezenformasyonla mücadele, gazetecilik etiği, yapay zeka ve algoritmaların haber üzerindeki etkileri gibi konular masaya yatırılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek TRT Özel Oturumunda ise Filistin Medya Bakanı Ahmad Assaf ve Lübnan Enformasyon Bakanı Dr. Paul Morcos, çatışma bölgelerinde habercilik deneyimleri ile bölgesel medya vizyonlarını paylaşacak. Aynı günün akşamı düzenlenecek, Asiavision Haber Ödülleri Gala Programı'nda da, Asya-Pasifik bölgesinin en başarılı medya içerikleri ödüllendirilecek.

Etkinliğin son günü 23 Mayıs'ta medya profesyonellerine yönelik özel masterclass oturumları gerçekleştirilecek. Yeni nesil habercilik teknikleri, güvenlik önlemleri ve inovatif uygulamalar, uzman isimler tarafından katılımcılarla paylaşılacak.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
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